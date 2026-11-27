Bij controles van bedrijfsverzamelgebouwen in Mierlo heeft het Dommelstroom Interventie Team geen overtredingen vastgesteld. De controles vonden plaats op vrijdag 27 november en hadden als doel om te controleren of bedrijven de wet- en regelgeving naleven.

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De controles werden uitgevoerd door het Dommelstroom Interventie Team (DIT), in samenwerking met de gemeente Geldrop-Mierlo en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Eigenaren en gebruikers van de bedrijfsruimten werkten volledig mee aan de inspecties.

Hoewel er geen overtredingen of tekortkomingen werden vastgesteld, kregen de betrokkenen enkele adviezen. Deze adviezen gingen onder andere over het beschermen van de bodem en het verbeteren van de brandveiligheid. Daarnaast leverden de controles nuttige informatie op over het gebruik van de bedrijfsruimten.

Veiligheid en leefbaarheid

De controles zijn onderdeel van een bredere aanpak om de veiligheid en leefbaarheid in Geldrop-Mierlo te verbeteren. Door samen te werken, kunnen verschillende organisaties tijdens één bezoek toezicht houden op meerdere onderwerpen. Dit maakt het mogelijk om direct in te grijpen als er overtredingen worden geconstateerd.

Over het Dommelstroom Interventie Team

Het DIT is een samenwerkingsverband van diverse organisaties dat zich richt op het aanpakken van overtredingen en ondermijnende criminaliteit. Het team controleert locaties op zaken zoals brandveiligheid, vergunningen, illegale bewoning, mensenhandel, drugscriminaliteit, fraude en correcte inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP).