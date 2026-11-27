Burgemeester Davy Jansen heeft het portret van oud-burgemeester Hanne van Aart onthuld. Het schilderij, gemaakt door Els Smulders, krijgt een plek in de raadzaal naast negen andere portretten.

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Het geschilderde portret van Hanne van Aart is vandaag gepresenteerd in Loon op Zand. Burgemeester Davy Jansen onthulde het samen met zijn voorganger. Het kunstwerk hangt nu in de raadzaal van de gemeente.

Het schilderij is gemaakt door kunstenares Els Smulders. Zij heeft in totaal vijf burgemeesters van Loon op Zand geportretteerd. Het werk hangt naast portretten van negen andere oud-burgemeesters, waaronder Pieter van Dortmond en Louis van Erp.

Twintig burgemeesters

Sinds de invoering van de Gemeentewet in 1851 heeft Loon op Zand twintig burgemeesters gehad. Van tien van hen hangt inmiddels een portret in de raadzaal. Het overzicht begint bij Pieter van Dortmond, die de gemeente leidde van 1865 tot 1901, en eindigt met Hanne van Aart, burgemeester van 2017 tot 2024.

Het portret van Van Aart is het nieuwste in de reeks en markeert haar periode als burgemeester. Het schilderij symboliseert haar bijdrage aan de gemeente, die ze zeven jaar lang leidde.