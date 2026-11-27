In Gemert is sinds vrijdagavond een stroomstoring aan de gang. De storing begon rond vijf over zes en treft een deel van postcodegebied 5421. Het is nog niet bekend hoeveel adressen zonder stroom zitten. De netbeheerder verwacht de storing rond kwart over tien vanavond te hebben opgelost.

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De stroomstoring in Gemert begon vrijdagavond rond vijf over zes. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen zijn getroffen. De storing treft in ieder geval een deel van postcodegebied 5421.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het stroomnet, is bezig met het herstel. Naar verwachting is de storing rond kwart over tien vanavond verholpen.