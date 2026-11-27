Surfer Lucas werd na een coma zonder been wakker, een brandwond na een hypnoseshow in Best en ouderen zonder bushalte in Tilburg. Deze vijf verhalen moet je vrijdag gelezen hebben.

Wilco Zonneveld Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Lucas Engel uit Berkel-Enschot werd drie dagen na zijn verjaardag bewusteloos gevonden in zijn huis op Lombok. Hij had onder meer hersenbloedingen en een schedelbreuk. In een ziekenhuis op Bali is zijn been geamputeerd nadat hij een bloedvergiftiging kreeg. Hoe hij zo gewond raakte is nog niet duidelijk. Lees zijn verhaal hier.

Belgische grensgemeenten zien steeds meer arbeidsmigranten wonen die in Brabant werken. Volgens onderzoek van Pointer en Apache zijn er klachten over slechte woningen, afval, lawaai en druk op de woningmarkt. Gemeenten zeggen dat het lastig is om te achterhalen welke bedrijven achter de huisvesting zitten. Zij denken dat sommige partijen de verschillen tussen Nederlandse en Belgische regels gebruiken. Het hele verhaal lees je hier.

Een vrouw hield een brandwond over aan een experiment tijdens een show van Rasti Rostelli in Best. Een chemicus denkt dat er mogelijk een bijtende stof is gebruikt, maar dat staat niet vast. De vrouw zegt dat ze geen nazorg kreeg en dat haar huisarts een blijvend litteken niet uitsluit. Rostelli zegt dat een truc kan misgaan en legt de verantwoordelijkheid bij de deelnemer. Check het hier.

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In Brabant vroor het in de nacht van donderdag naar vrijdag plaatselijk zeven graden. Ook de nacht naar zaterdag wordt koud met temperaturen van min drie tot min zes graden. Zaterdagmiddag en zondag kan gladheid ontstaan door motregen en buien op een koude ondergrond. Na het weekend loopt de temperatuur weer op. Lees hier meer.

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