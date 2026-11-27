Een voorbijganger heeft vrijdagmiddag de politie ingeschakeld nadat hij een auto in een droge sloot aan de Brierstraat in Oss zag staan. Op het raam hing een briefje met de tekst: "Wordt vanavond weggesleept. Politie niet nodig." Toch schakelde de voorbijganger uit voorzorg de politie in.

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Agenten kwamen naar de sloot, maar konden niets betekenen. Zij keerden terug naar het bureau. Het is niet duidelijk hoe de auto in de sloot is beland en wanneer de wagen wordt weggesleept.