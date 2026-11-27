In Udenhout is vrijdagavond een stroomstoring ontstaan. De storing begon rond kwart voor zeven en treft een deel van postcodegebied 5071. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart voor elf is opgelost.

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De stroomstoring in Udenhout, onderdeel van de gemeente Tilburg, zorgt ervoor dat sommige adressen zonder elektriciteit zitten. Het exacte aantal getroffen adressen is nog niet bekend.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de elektriciteitskabels in de regio, is bezig met herstelwerkzaamheden. Naar verwachting is de storing vrijdagavond rond kwart voor elf verholpen.