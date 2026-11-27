Zwembad De Groene Wellen in Udenhout blijft komende zomer gesloten. Beschermde diersoorten op het terrein zorgen ervoor dat de geplande verbouwing nog niet kan beginnen.

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De Groene Wellen wordt volledig vernieuwd en verduurzaamd, zodat het zwembad behouden blijft als sport- en ontmoetingsplek voor Udenhout en omgeving. De renovatie is noodzakelijk, maar door de aanwezigheid van beschermde dieren is een versnelde opening in het zwemseizoen van 2027 niet haalbaar.

Uit ecologisch onderzoek blijkt dat er vleermuizen, dassen en steenmarters op en rond het terrein leven. Vleermuizen hebben verblijfplaatsen in de bestaande gebouwen, zoals de installatieruimte. Omdat deze dieren en hun verblijfplaatsen beschermd zijn volgens de natuurwetgeving, is een ecologische beoordeling en speciale vergunning nodig voordat de werkzaamheden kunnen starten.

Vooronderzoeken afgerond

In het afgelopen jaar zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, zoals ecologisch onderzoek, stikstofonderzoek en onderzoek naar beton en asbest. Ook is een advies- en ontwerpteam aangesteld om de technische staat van het zwembad en de installaties in kaart te brengen. Het voorlopig ontwerp is inmiddels afgestemd met een klankbordgroep en wordt verder uitgewerkt.

De gemeente Tilburg onderzoekt alternatieve manieren van verkoeling voor de inwoners van Udenhout tijdens de komende zomer. Ondertussen wordt gewerkt aan de verbouwing van De Groene Wellen, zodat het zwembad zo snel mogelijk weer open kan.