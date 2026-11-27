In 's-Hertogenbosch is vrijdagavond rond half acht een stroomstoring begonnen. De storing treft een deel van postcodegebied 5213. Het is nog onbekend hoeveel adressen zonder stroom zitten. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond half twaalf is opgelost.

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De stroomstoring in 's-Hertogenbosch begon vrijdagavond om half acht. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen zijn getroffen. Een deel van postcodegebied 5213 heeft momenteel geen stroom.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen, werkt aan een oplossing. Naar verwachting zal de storing rond half twaalf vrijdagavond zijn verholpen.