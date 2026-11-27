Honderdduizenden lampjes, kerstbomen en rendieren in de tuin en pakjes op het dak. Wie voorbij het huis van Henry van Eijndhoven in Oisterwijk komt, valt van de ene in de andere verbazing. De elektrotechnicus tovert zijn huis al jaren om in een kerstspektakel, maar sloeg vorig jaar een jaartje over. Op aandringen van de buurt heeft hij dit jaar daarom extra uitgepakt. "Dit is genieten", zegt hij.

Evie Hendriks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Met een heel team van familie, vrienden en collega's is Henry maar liefst twee en een halve maand bezig geweest met de opbouw van zijn kersthuis. "Als je dat omrekent in uren zijn we honderden uren bezig geweest", lacht hij. De Oisterwijker heeft een bedrijf in de elektrotechniek en pakt al tien jaar lang uit met kerstversiering. Maar zo groots als dit jaar was het nog nooit. "Vorig jaar hebben we een jaartje overgeslagen. Toen kregen we zoveel kerstkaarten van mensen uit de buurt die 'het kersthuis van Oisterwijk' miste. Daarom wilden we dit jaar helemaal losgaan." Vrijdagavond was dan eindelijk het moment van de waarheid en stak hij onder veel belangstelling van vrienden en vrienden de stekker in het stopcontact. Ook omwonenden kwamen een kijkje nemen bij het hoekhuis op de kruising van de Burgemeester Vogelslaan en de Baerdijk.

"We vroegen ons nog even af of het licht verderop in de straat wel bleef branden. We waren eventjes bang, maar het is gelukt en daar zijn we enorm blij mee", lacht Henry.

Onder belangstelling van vrienden en familie deed Henry vrijdagavond de stekker in het stopcontact (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).



Niet alleen honderdduizenden lampjes schitteren in de voortuin ook rendieren, kerstbomen en een kerstman trekken veel bekijks van voorbijgangers. Ook op het dak liggen verlichte pakjes en de kerstmuziek klinkt door de straat. Maar Henry is het meest trots op de boog, die hij dit jaar in de voortuin heeft staan. "Hier kunnen mensen met de kinderen in gaan staan voor een mooi fotomomentje. Iedereen is welkom en ze kunnen een kerstkaart in de rode brievenbus voor ons huis doen. We hebben ook een hapje en drankje en gaan er een leuke tijd van maken met z'n allen", zegt Henry trots.

In een boog in de tuin kunnen voorbijganger een foto maken (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).





