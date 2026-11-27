NAC Breda heeft thuis met 6-2 gewonnen van FC Den Bosch in de Eerste Divisie.

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De ploeg uit Breda kwam in de zestiende minuut op voorsprong via Hessel Eikelboom. Stan Maas verdubbelde de score in de 27ste minuut, waarna Moussa Soumano met een treffer in de 35ste minuut, op aangeven van Kamal Sowah, voor 3-0 zorgde. In de blessuretijd van de eerste helft deed Sebastian Karlsson Grach iets terug voor FC Den Bosch, met een assist van Kévin Monzialo. Bij rust stond het 3-1.

In de tweede helft breidde Mohamed Nassoh de voorsprong van NAC Breda uit naar 4-1 in de 58ste minuut. FC Den Bosch kwam drie minuten later terug tot 4-2 dankzij opnieuw Karlsson Grach. Soumano maakte zijn tweede van de avond in de 75ste minuut door een strafschop te benutten, waarna Rio Hillen met een doelpunt in de 82ste minuut, na een assist van Sowah, de eindstand op 6-2 bepaalde.

In de 38ste minuut kreeg Monzialo van FC Den Bosch een gele kaart, net als Pepijn van de Merbel in de 74ste minuut. NAC Breda staat na deze wedstrijd op de derde plaats met 31 punten uit zestien wedstrijden. FC Den Bosch bezet de negende plek met 22 punten uit evenveel duels. NAC Breda speelt dinsdag 1 december om 20:00 thuis tegen Genemuiden in de KNVB Beker. FC Den Bosch gaat donderdag 3 december om 21:00 op bezoek bij Ajax.