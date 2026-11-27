Jong PSV heeft in de Eerste Divisie met 3-2 verloren van Maastricht. De wedstrijd werd gespeeld in De Geusselt. Bij rust stond de ploeg uit Eindhoven nog met 0-2 voor.

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Jong PSV begon sterk aan de wedstrijd en nam in de twintigste minuut de leiding via Amir Bouhamdi, na een assist van Shuryjano Cornecion. Negen minuten later verdubbelde Sil van der Wegen de voorsprong, waardoor de Eindhovenaren met een comfortabele 0-2 naar de kleedkamers gingen.

Na rust keerde de wedstrijd volledig. Elias Sierra bracht Maastricht eerst terug in de wedstrijd met een treffer in de 55ste minuut, opnieuw op aangeven van Noa el Hamdaoui. Zeven minuten later zorgde Sierra voor de gelijkmaker, wederom na een assist van El Hamdaoui. In de 73ste minuut maakte Finn Dicke de comeback compleet door Maastricht op een 3-2 voorsprong te zetten, met Sierra ditmaal als aangever.

Jong PSV moest vanaf de 42ste minuut met tien man verder na een rode kaart voor Boet Mulders, wat de ploeg niet hielp om de voorsprong te verdedigen. In de blessuretijd ontvingen Shuryjano Cornecion en Lennerd Daneels nog een gele kaart.

Door deze nederlaag blijft Jong PSV op de vijftiende plaats in de Eerste Divisie staan met 20 punten uit 16 wedstrijden. De volgende wedstrijd voor de ploeg uit Eindhoven is op woensdag 2 december tegen Brighton U21 in de Premier League International Cup.