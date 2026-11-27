Een politiehelikopter heeft vrijdagavond bijna drie kwartier boven Etten-Leur rond gecirkeld. Ook doorzochten agenten tuinen vlakbij tuincentrum de Evenaar. Waar de politie precies naar op zoek was, is niet duidelijk.

De helikopter cirkelde rond boven de Moerdijkse Postbaan en de Bredaseweg in Etten-Leur. Agenten op de grond waren ondertussen aan het zoeken in tuinen bij het tuincentrum in de buurt. Ook een hondenbegeleider was ter plaatse.

Er waren ook veel agenten in burgerkleding die in onopvallende politieauto's naar de plek waren gekomen. Rond tien uur was de helikopter verdwenen. Waar de politie naar op zoek was, is niet duidelijk. De politie is vrijdagavond niet bereikbaar om toelichting te geven over de zoekactie.