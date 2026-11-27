In Roosendaal is vrijdagavond een stroomstoring ontstaan. De storing begon om een minuut over half twaalf en treft een deel van postcodegebied 4708. De oorzaak wordt nog onderzocht. Naar verwachting is het probleem opgelost rond kwart voor vier in de nacht.

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De netbeheerder is momenteel aan het werk om de stroomvoorziening in Roosendaal te herstellen. Het is nog niet bekend hoeveel adressen getroffen zijn door de storing.

De storing treft een deel van postcodegebied 4708. De oorzaak van het probleem is nog niet duidelijk, maar er wordt onderzoek gedaan. De verwachting is dat de storing in de nacht van vrijdag op zaterdag rond kwart voor vier is opgelost.