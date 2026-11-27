In en rond de Markstraat in Terheijden is een waterstoring ontstaan door een lekkage. Sinds vannacht rond half een hebben bewoners mogelijk last van geen water, bruin water of lage waterdruk. Het waterbedrijf Brabant Water heeft een monteur onderweg en verwacht de storing rond vijf uur vannacht te verhelpen.

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De lekkage treft een deel van de Markstraat en de directe omgeving in Terheijden, gemeente Drimmelen. Door de storing kan het zijn dat er geen water uit de kraan komt, dat het water bruin of troebel is of dat de waterdruk lager is dan normaal.

Het waterbedrijf, dat verantwoordelijk is voor het drinkwater en de leidingen in de regio, heeft aangegeven dat de storing naar verwachting rond vijf uur vannacht opgelost zal zijn. Tot die tijd kunnen bewoners in het getroffen gebied hinder ondervinden.