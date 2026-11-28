In en rond de Eerste Zeine in Waalwijk is een waterstoring door een lekkage gemeld. Sinds vanochtend vroeg kun je last hebben van geen water, lage waterdruk of bruin water. Het waterbedrijf Brabant Water is op de hoogte en verwacht dat de storing zaterdagochtend rond negen uur is opgelost.

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De storing is ontstaan door een lekkage. Bij een lekkage is er een kapotte waterleiding waardoor water uit de leiding stroomt. Dit kan zorgen voor problemen zoals geen water, minder harde straal uit de kraan (lage waterdruk) of bruin, troebel water.

De getroffen straten zijn onder andere de Eerste Zeine en de directe omgeving. Brabant Water, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het drinkwater en het leidingnet in de regio, werkt aan een oplossing. De verwachting is dat de problemen rond negen uur 's ochtends zijn verholpen.