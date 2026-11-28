Een auto is vrijdagavond ondersteboven in een droge sloot beland aan de Hertog Janstraat in Lith. Op dat moment zaten er meerdere mensen in de auto, die zelf uit de auto konden komen. De vader van een van de jongens om hem uit voorzorg naar het ziekenhuis te brengen.

Hoewel de inzittenden zelf uit de auto konden komen, besloot de vader van een van de jongens om hem uit voorzorg naar het ziekenhuis te brengen. Daar zou hij worden gecontroleerd op mogelijk letsel. Een ambulance hoefde niet ter plaatse te komen.

De weg was op het moment van het ongeluk erg glad. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Mogelijk speelde een te hoge snelheid een rol.

De auto raakte door het ongeluk zwaar beschadigd. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald.