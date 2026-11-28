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Scooterbestuurder gewond na botsing met fietser in Breda
Een scooterbestuurder is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een botsing met een fietser. Het ongeluk gebeurde op het fietspad in het Heilaarpark in Breda.
Het ambulancepersoneel heeft het slachtoffer nagekeken. Het is niet bekend of hij naar het ziekenhuis is gebracht.
Zowel de scooter als de fiets raakten flink beschadigd. Verschillende onderdelen van de scooter lagen verspreid over het fietspad.
Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. De politie doet onderzoek.
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