Een fietser (18) uit Rijswijk is in de nacht van vrijdag op zaterdag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Tilburg. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor drie op de kruising van de Enschotsestraat en de Ringbaan-Oost. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder is aangehouden.

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Uit de blaastest van de bestuurder bleek dat hij vermoedelijk te veel alcohol heeft gedronken. De politie heeft hem aangehouden en meegenomen naar het bureau voor een ademanalysetest en een verklaring. Hij mocht daarna weer naar huis.

De traumahelikopter werd opgeroepen, maar uiteindelijk werd besloten niet op de helikopter te wachten. De politie deed uitgebreid onderzoek tussen de Bosscheweg en de Enschotseweg. De weg was daarvoor afgezet. Het onderzoek duurde tot ongeveer acht uur zaterdagochtend. Zowel de auto als de fiets raakten flink beschadigd. Hoe de aanrijding kon gebeuren, is nog niet bekend. Ook is niet bekend of het slachtoffer een man of een vrouw is. De politie spreekt met getuigen en doet verder onderzoek.