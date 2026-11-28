In Roosendaal is zaterdagochtend een waterstoring ontstaan door een lekkage rond de Gastelseweg. Je kunt last hebben van geen water, bruin water of een lage waterdruk. Het waterbedrijf Brabant Water werkt aan een oplossing en verwacht dat de storing zaterdagmiddag rond een uur is verholpen.

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De waterstoring begon zaterdagochtend rond half negen en treft de Gastelseweg en directe omgeving in Roosendaal. Door de lekkage kun je merken dat er minder water uit de kraan komt, dat het water bruin is of dat er helemaal geen water beschikbaar is.

Brabant Water, het waterbedrijf dat verantwoordelijk is voor het drinkwater en het leidingnet, is bezig om de storing te verhelpen. Het bedrijf verwacht dat het probleem zaterdagmiddag rond een uur opgelost zal zijn. Tot die tijd kunnen bewoners in en rond de Gastelseweg hinder ondervinden.