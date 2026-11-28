Door een lekkage zit een deel van de Bevrijdingsweg in Kaatsheuvel sinds vanochtend zonder water. Ook kan het kraanwater bruin zijn of minder hard uit de kraan komen. Het waterbedrijf Brabant Water verwacht de problemen tegen zaterdagmiddag kwart over één te hebben opgelost.

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Het waterbedrijf heeft de lekkage gemeld en werkt aan een oplossing. De storing begon zaterdagochtend rond kwart voor negen en treft de Bevrijdingsweg en directe omgeving. Door de lekkage kun je last hebben van een lage waterdruk, bruin water of helemaal geen water.

Brabant Water verwacht de storing zaterdagmiddag rond kwart over één te verhelpen. Tot die tijd kunnen bewoners in en rond de getroffen straten hinder ondervinden.