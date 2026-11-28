De schaatskoorts heerst al een paar dagen en ook zaterdag kan er op verschillende plaatsen in Brabant volop worden geschaatst. De ijspret is alleen van korte duur, want zondag gaat het dooien en dan is het over met de pret.

In de nacht van vrijdag op zaterdag was het grotendeels helder. Ook overdag blijft de zon regelmatig te zien. Daarnaast is de lucht erg droog, waardoor het ijs goed blijft liggen. In Wintelre en Moergestel zijn schaatsliefhebbers daarom al vroeg het ijs opgegaan.

“Het is opnieuw een koude nacht geweest, met temperaturen van -5 tot -7 graden op de koudste plaatsen", vertelt weerman Floris Lafeber van Weerplaza.

In Wintelre kan zaterdagochtend worden geschaatst (foto: Noël van Hooft/Omroep Brabant).

Zaterdagmiddag komt de temperatuur wel iets boven het vriespunt uit en wordt het ongeveer 2 à 3 graden. "Maar gevoelstemperatuur ligt veel lager op zo’n -5 á -6 graden. Dit komt door een aantrekkende wind uit het zuidoosten."

Volgens de weerman maakt de droge lucht daarbij een groot verschil. "De wind snijdt echt en is heel droog, maar met het zonnetje erbij en uit de wind is het nog best wel prima buiten."

Snel zijn

De mensen die willen schaatsen moeten daar niet te lang mee wachten, want zondag raadt de weerman het af. "Het gaat zondag overdag licht regenen en het ijs smelt dan veel sneller", zegt Lafeber.

De weersomslag begint al zaterdagavond. "Vanavond en vannacht neemt de bevolking toe vanuit het westen. Onder invloed van die bewolking gaat de temperatuur vannacht stijgen naar ongeveer 0 tot 2 graden. Dat zijn temperaturen waarbij het ook gaat dooien."

Zondag wordt het op sommige plekken in Brabant zelfs 6 à 7 graden. "Volop winterweer hoeven we voorlopig niet te verwachten."

Koudste november van deze eeuw

November is tot nu toe de koudste novembermaand van deze eeuw. In De Bilt kwam de gemiddelde temperatuur uit op 4,2 graden, de laagste novembertemperatuur sinds 1998. Ook vroor het opvallend vaak: op zeker zeventien dagen, terwijl vijf vorstdagen normaal zijn voor een hele herfst.

Tegelijkertijd was het ook de zonnigste november sinds het begin van de metingen in 1901. Gemiddeld over het land scheen de zon 119 uur, tegen 72 uur gemiddeld. Daarmee is ook het record uit 1989 verbroken.