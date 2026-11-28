Een vastgevroren kraantje zorgde zaterdagochtend voor een hoop bombarie aan de Vogelkersstraat in Valkenswaard. Het lekkende kraantje veroorzaakte wateroverlast. De politie zette zelfs een stormram in om de achterpoort open te krijgen, maar dat lukte niet.

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Buren hadden alarm geslagen omdat ze buiten voortdurend water hoorden stromen. Het lekkende kraantje veroorzaakte wateroverlast. De brandweer besloot het iets anders aan te pakken. Zij belden aan en klommen met een ladder over de schutting. De brandweerlieden draaiden het kraantje dicht en maakten met een stukje hout een tijdelijke afsluiting om het lek te stoppen.