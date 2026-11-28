Het Eindhovens Dagblad (ED) werkt sinds half juli dit jaar niet meer mee aan procedures bij de Raad voor de Journalistiek. Dat bevestigt hoofdredacteur Joris Roes aan Omroep Brabant. Het gaat volgens hem om een tijdelijke stop.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een publicatie die door een medium is gedaan en zich niet gehoord voelen als ze daarover aan de bel hebben getrokken, kunnen een klacht indienen bij de onafhankelijke Raad voor de Journalistiek. Die beoordeelt of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft gedaan of dat journalistieke regels zijn overtreden. Bijna alle Nederlandse media, waaronder Omroep Brabant, zijn hierbij aangesloten.

Klacht

Als de Raad oordeelt dat een medium in de fout is gegaan, dan publiceert dat medium een rectificatie en het oordeel van de Raad. Onlangs liet de Raad weten een klacht van R. Kuijpers tegen het ED niet inhoudelijk te behandelen, 'omdat het Eindhovens Dagblad niet langer meedoet aan de procedure van de Raad voor de Journalistiek'.

Hoofdredacteur Joris Roes bevestigt dat desgevraagd. "Het klopt dat we sinds half juli niet meer meedoen. Wat mij betreft is dat een tijdelijke situatie. We hebben de Raad gevraagd zijn reglementen aan te passen. Tot nu toe hebben we daarover niets meer vernomen."

Inhoudelijk is dat alles wat hij er verder over kwijt wil.