Backstreet Boys, MainStreet en B-Brave: doen de boybands weer hun intrede?
Voor de dertigers en veertigers is het even alsof ze hun jeugd herbeleven: de Backstreet Boys keren volgend jaar terug naar Amsterdam. Dat is lang niet de enige popgroep die dit jaar uit een winterslaap leek te kruipen: ook het Brabantse MainStreet en B-Brave stonden weer op het podium. Zijn alle populaire boybands bezig met een terugkeer? "Het is een golfbeweging", legt muziekjournalist Jean-Paul Heck uit Bergen op Zoom uit.
'Tell me why?', zal menig Backstreet Boys-fan volgend jaar in de Johan Cruijf ArenA meeblèren. De Boys - inmiddels allemaal de 45 gepasseerd - gaan weer op tournee. Ze beleefden hun hoogtijdagen in de jaren 90 en begin 2000. Ook Backstreet-achtige popgroepen uit Brabant, zoals B-Brave en MainStreet, maakten dit jaar een comeback. Zo stond MainStreet in mei op het podium voor een reünieconcert. Steken de bands elkaar aan in hun drang om naar het podium terug te keren?
"De 90's party's zijn nu populair."
"Een comeback draait eigenlijk altijd om geld", vertelt Heck. "Als grote bands zoals de Backstreet Boys dat doen, dan zie je dat kleine bandjes ook denken: zullen wij dat ook proberen?" En zolang er volgens Heck animo voor is, zullen ook de kleinere bandjes geboekt worden.
Dat nu het ene na het andere bandje uit de jaren 90 weer op tournee gaat is volgens Heck een 'golfbeweging' te noemen. "Je ziet het ook met de nu populaire 90's party's. Tien jaar geleden waren de 80's party's populair." Er wordt volgens Heck dus ingespeeld op de nostalgie, wat betekent dat volgens hem over tien jaar mensen in de rij staan voor een 00's party. "Dat zal zich altijd zo voortbewegen."
"Ik heb meer respect voor bands die door zijn blijven gaan."
"Vroeger waren concerten voor jonge mensen", gaat Heck verder. "Nu die mensen ouder beginnen te worden, kinderen hebben die langzaam weer uit huis gaan, dan willen ze hun jeugd weer even herbeleven." Daarom lukt het bands als Backstreet Boys, maar ook B-Brave en Main Street om geboekt te worden. "Zolang ze nog een beetje kunnen dansen en zingen zal zo'n band een comeback kunnen maken."
Hoe leuk het herbeleven van de jeugd kan zijn, Heck is wel kritisch op comebacks. "Ik vind dat je er alleen een moet doen als daar de artistieke input voor is. Ik heb meer respect voor bands die altijd door zijn blijven gaan, zoals de Rolling Stones, Bruce Springsteen en U2."