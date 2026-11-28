Voor de dertigers en veertigers is het even alsof ze hun jeugd herbeleven: de Backstreet Boys keren volgend jaar terug naar Amsterdam. Dat is lang niet de enige popgroep die dit jaar uit een winterslaap leek te kruipen: ook het Brabantse MainStreet en B-Brave stonden weer op het podium. Zijn alle populaire boybands bezig met een terugkeer? "Het is een golfbeweging", legt muziekjournalist Jean-Paul Heck uit Bergen op Zoom uit.

Rik Claessen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

'Tell me why?', zal menig Backstreet Boys-fan volgend jaar in de Johan Cruijf ArenA meeblèren. De Boys - inmiddels allemaal de 45 gepasseerd - gaan weer op tournee. Ze beleefden hun hoogtijdagen in de jaren 90 en begin 2000. Ook Backstreet-achtige popgroepen uit Brabant, zoals B-Brave en MainStreet, maakten dit jaar een comeback. Zo stond MainStreet in mei op het podium voor een reünieconcert. Steken de bands elkaar aan in hun drang om naar het podium terug te keren?

"De 90's party's zijn nu populair."

"Een comeback draait eigenlijk altijd om geld", vertelt Heck. "Als grote bands zoals de Backstreet Boys dat doen, dan zie je dat kleine bandjes ook denken: zullen wij dat ook proberen?" En zolang er volgens Heck animo voor is, zullen ook de kleinere bandjes geboekt worden.

Jean-Paul Heck is muziekjournalist en schrijft voor verschillende muziekbladen en De Telegraaf (foto: Omroep Brabant)

Dat nu het ene na het andere bandje uit de jaren 90 weer op tournee gaat is volgens Heck een 'golfbeweging' te noemen. "Je ziet het ook met de nu populaire 90's party's. Tien jaar geleden waren de 80's party's populair." Er wordt volgens Heck dus ingespeeld op de nostalgie, wat betekent dat volgens hem over tien jaar mensen in de rij staan voor een 00's party. "Dat zal zich altijd zo voortbewegen."

"Ik heb meer respect voor bands die door zijn blijven gaan."