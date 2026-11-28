In en rond de Savoor in Reusel heeft Brabant Water zaterdagmiddag een waterstoring gemeld. Door een lekkage kun je last hebben van geen water, bruin water of lage waterdruk. Het waterbedrijf verwacht de storing rond één uur te hebben opgelost.

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De storing begon zaterdagmiddag om half één en treft de Savoor en directe omgeving in Reusel, een kern binnen de gemeente Reusel-De Mierden. Het gaat om een lekkage in het waterleidingnet, waardoor sommige bewoners geen water hebben of bruin water uit de kraan kan komen. Ook kan de waterdruk lager zijn dan normaal.

Brabant Water werkt aan een oplossing en verwacht dat de problemen rond één uur zijn verholpen.