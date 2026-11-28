Een kind is zaterdagmiddag door het ijs gezakt bij het Ton Smitspark in Eindhoven. De brandweer kon het kind uiteindelijk met een zogeheten rescue board , een plank waarmee iemand veilig over het ijs geschoven kan worden, op het droge krijgen.

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Op verschillende plekken in Brabant kan zaterdag worden geschaatst, maar niet overal is het ijs dik genoeg om op te staan. Het kind is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van eventueel opgelopen letsel is niets bekend.