Inbrekers hebben zaterdagochtend opnieuw toegeslagen bij kinderboerderij Goedland in de Bossche wijk Kruiskamp. Het is al de vierde keer in minder dan een maand tijd dat er op het terrein werd ingebroken.

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De stichting achter de kinderboerderij laat op sociale media weten dat er niets is gestolen en de dieren ongedeerd zijn gebleven. “Gelukkig hebben we een goed alarmsysteem en waren vrijwilligers en politie razendsnel ter plaatse”, schrijft DTV Nieuws .

Wel brachten de inbrekers ook deze keer weer flinke schade toe aan het hekwerk. Met een slijptol zijn een poort en alle extra sloten vernield. “De herstelkosten lopen inmiddels behoorlijk op”, aldus de stichting.

Via sociale media roept Goedland getuigen op om zich te melden. Omwonenden worden gevraagd de komende tijd mee een oogje in het zeil te houden.