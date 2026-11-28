De stroomstoring in 's-Hertogenbosch is opgelost. Minder dan 100 adressen zaten sinds vrijdagmiddag zonder stroom. De storing begon om 22 minuten voor zes en was zaterdagmiddag om tien over half drie verholpen.

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De storing trof een deel van postcodegebied 5235 in de gemeente Den Bosch. De oorzaak van de storing is nog niet bekend, maar de netbeheerder onderzoekt wat er is gebeurd.

Oorspronkelijk werd verwacht dat de stroom zaterdagmiddag rond vijf uur terug zou zijn, maar het probleem is eerder opgelost.