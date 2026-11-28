In een schuur bij de Mini Efteling in Nieuwkuijk is zaterdagmiddag brand uitgebroken. Het vuur ontstond bij een werkbank waar iemand aan het knutselen was.

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Toen deze persoon even wegliep, vulde de schuur zich met rook. Daarop werden de hulpdiensten gewaarschuwd. De man probeerde de brand zelf te blussen en slaagde daar ook grotendeels in.

In de schuur waar de brand uit is gebroken zit ook de ontvangstruimte van de Mini Efteling. Het is nog onduidelijk of de brand schade heeft veroorzaakt Momenteel is de Mini Efteling aan de Onsenoortsestraat gesloten vanwege de winterperiode.