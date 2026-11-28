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Stroomstoring in Eindhoven, herstel verwacht rond zes uur
In Eindhoven is zaterdagochtend een stroomstoring ontstaan. De storing begon rond kwart voor elf en treft een deel van postcodegebied 5622. Het is nog niet bekend hoeveel adressen zonder stroom zitten. De netbeheerder verwacht dat de storing zaterdagavond tegen zes uur is opgelost.
De oorzaak van de stroomstoring in Eindhoven is nog niet bekend. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, zijn bezig met herstelwerkzaamheden.
De storing treft een deel van postcodegebied 5622. Naar verwachting zal de situatie zaterdagavond rond zes uur weer normaal zijn.
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