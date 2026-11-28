De waterstoring rond het Dorpsplein in Riethoven is opgelost. Door een lekkage hadden mensen zaterdagmiddag mogelijk last van geen water, lage waterdruk of bruin water.

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De storing begon zaterdag rond kwart voor drie en trof het Dorpsplein en de directe omgeving in Riethoven, een kern binnen de gemeente Bergeijk. Het waterbedrijf Brabant Water heeft het probleem inmiddels verholpen.

Bij een lekkage is er sprake van een kapotte waterleiding, waardoor water uit de leiding stroomt. Dit kan leiden tot een lagere waterdruk, geen water uit de kraan of bruin water. Het waterbedrijf heeft geen verdere gevolgen gemeld.