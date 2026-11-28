Door een lekkage rond de Binnen Parallelweg in Helmond kun je zaterdagmiddag last hebben van geen water, bruin water of lage waterdruk. Brabant Water verwacht de storing rond half vier te verhelpen.

Gevonden voor jou

Het waterbedrijf Brabant Water meldt dat er een lekkage is ontstaan in de Binnen Parallelweg en directe omgeving in Helmond. Hierdoor kun je merken dat er geen water uit de kraan komt, dat het water bruin of troebel is, of dat de waterdruk lager is dan normaal.

De storing begon rond drie uur zaterdagmiddag. Het waterbedrijf verwacht dat het probleem rond half vier is opgelost. Tot die tijd wordt er gewerkt aan het herstel van de leiding.