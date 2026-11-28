Politiehond Barry pakt inbrekers op bouwterrein in Noordhoek
Politiehond Barry is er in de nacht van vrijdag op zaterdag in geslaagd om twee verdachten op te sporen. De inbrekers werden op heterdaad betrapt op een bouwterrein in Noordhoek.
"Na een melding van een diefstal op een bouwterrein gingen Barry en zijn geleider samen met collega’s van de politie uit Roosendaal ter plaatse", schrijft Politiehonden Zeeland-West-Brabant op Instagram.
Onderweg kregen de agenten te horen dat er meerdere verdachten op het terrein bezig waren met het doorknippen en wegnemen van hoogspanningskabels.
Bij aankomst op het bouwterrein zag de hondengeleider de verdachten wegrennen en werd de achtervolging meteen door Barry ingezet. "Een van de verdachten probeerde te ontkomen door over de vangrail te klimmen en het talud af te rennen. Maar daar dacht Barry anders over."
De hond wist de verdachte vast te pakken, waarna deze kon worden aangehouden.
Twee verdachten
Niet veel later ging Barry samen met zijn geleider op zoek naar de andere verdachte. Al snel rook de hond iets in de buurt. "Barry verwees vervolgens naar een berg met suikerbieten die was afgedekt met een zeil", is in het bericht te lezen.
Toen heeft de hondengeleider de andere verdachte kunnen aanhouden.