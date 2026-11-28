Politiehond Barry is er in de nacht van vrijdag op zaterdag in geslaagd om twee verdachten op te sporen. De inbrekers werden op heterdaad betrapt op een bouwterrein in Noordhoek.

"Na een melding van een diefstal op een bouwterrein gingen Barry en zijn geleider samen met collega’s van de politie uit Roosendaal ter plaatse", schrijft Politiehonden Zeeland-West-Brabant op Instagram.

Onderweg kregen de agenten te horen dat er meerdere verdachten op het terrein bezig waren met het doorknippen en wegnemen van hoogspanningskabels.