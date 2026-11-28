Gemert heeft in speelronde 15 van de Derde Divisie met 1-0 verloren van VV Zwaluwen. De ploeg van trainer Sjoerd van der Coelen speelde een uitwedstrijd op Sportpark Zwaluwenlaan in Vlaardingen. Bij rust stond het nog 0-0.

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Na een doelpuntloze eerste helft kwam VV Zwaluwen in de tweede helft op voorsprong. Het beslissende doelpunt viel in de 68ste minuut, toen een speler van de thuisploeg het net wist te vinden. Gemert slaagde er niet in om de gelijkmaker te forceren.

Door deze nederlaag blijft Gemert voorlopig op de zevende plaats staan met 23 punten uit 14 wedstrijden. VV Zwaluwen staat zesde met 25 punten uit evenveel duels. De stand is direct na de wedstrijd opgehaald en kan nog veranderen.

De volgende wedstrijd van Gemert is op zondag 6 december. Dan speelt de ploeg thuis tegen EVV in speelronde 16 van de Derde Divisie, met een aftrap om 14:00 uur.