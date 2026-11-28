In Riethoven is zaterdagmiddag een waterstoring gemeld door een lekkage rond het Dorpsplein. Je kunt last hebben van geen water, lage waterdruk of bruin water. Het waterbedrijf Brabant Water werkt aan een oplossing en verwacht dat het probleem zaterdagavond rond negen uur is verholpen.

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Het gaat om een lekkage in het waterleidingnet in Riethoven, gemeente Bergeijk. De storing begon zaterdagmiddag rond half vijf en treft het Dorpsplein en de directe omgeving.

Het waterbedrijf Brabant Water meldt dat er mogelijk geen water uit de kraan komt, de waterdruk lager is dan normaal of dat er bruin water uit de kraan stroomt. Bruin water is water dat troebel kan zijn door werkzaamheden of storingen aan de leiding.

Brabant Water verwacht de storing zaterdagavond rond negen uur te hebben opgelost.