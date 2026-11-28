Gradus Kraus blijft Europees kampioen boksen en heeft er zelfs een Europese titel bij. De 25-jarige Ossenaar versloeg zaterdagavond in Amsterdam de Duitser Adam Deines op knock-out en is nu de beste van Europa in de bonden IBF en WBO. "Ik hoop volgend jaar wereldkampioen te worden", zei Kraus direct na afloop.

Kraus had al de Europese titel in de International Boxing Federation (IBF) op zak en verdedigde die zaterdag in de Passenger Terminal Amsterdam. Met Adam Deines uit Duitsland werd de Europees kampioen van de World Boxing Organization (WBO) gestrikt als tegenstander. Op het spel stonden beide Europese titels, bijzonder in het boksen.

Dansende Kraus

Zoals altijd kwam Kraus al dansend richting de ring. Uiteraard was zijn dochter Giana zijn danspartner. De Ossenaar ging na de start van de partij vol gas van start in een volgepakte hal. Na ruim twee minuten in de tweede ronde had de Duitser geen antwoord op de klappen van Kraus en hij ging naar de grond.

"De eerste ronde was ik een beetje zoekende, het gevoel kreeg ik niet echt. Ik zag in ronde twee dat hij snel moe werd. We hebben wat combinaties geoefend en toen was het snel afgelopen. Het plan is gelukt", zei Kraus na zijn winst.

Dertiende winst

Het was de dertiende overwinning als prof voor Kraus, waarvan twaalf op knock-out. Zijn volgende grote doel is duidelijk: de wereldtitel. "Ik ben ready voor iedereen. Ik hoor bij de wereldtop en ben benieuwd wat ze voor me kunnen regelen."