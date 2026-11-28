De stroomstoring in Hoogerheide is opgelost. Bijna 1000 adressen zaten zaterdagmiddag vanaf negen minuten voor vijf zonder stroom. De storing was na ruim drie kwartier, om 22 minuten voor zes, verholpen.

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De storing trof een deel van postcodegebied 4631 in Hoogerheide, dat onderdeel is van de gemeente Woensdrecht. De oorzaak van de stroomuitval is nog niet bekend en wordt door de netbeheerder onderzocht.

Hoewel de storing aanvankelijk tot zeven uur zaterdagavond zou duren, kon deze sneller worden opgelost. De netbeheerder beheert de kabels en leidingen voor stroom en gas in de regio en zorgt bij storingen voor herstel.