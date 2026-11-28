In de Paterstraat in het centrum van Tilburg is zaterdagmiddag een woningbrand uitgebroken. Bij zeker twee woningen sloegen de vlammen uit het dak. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle.

De brand brak uit bij één van de huizen, de bewoners waren op dat moment niet thuis. Al snel sloeg het vuur over naar de buren, die konden op tijd hun huis verlaten. Er is niemand gewond geraakt. Wel heeft de brandweer een kat uit één van de woningen gered.

Onder controle

De brand brak rond half vijf 's middags uit. De brandweer rukte uit met onder meer twee tankautospuiten en een hoogwerker. Om kwart over vijf was de brand onder controle. "Er worden nu stukken van de daken losgehaald om te controleren of het vuur helemaal uit is", legt een woordvoerder van de veiligheidsregio uit.

Aan beide panden is flinke schade. Hoe de brand kon ontstaan wordt nog onderzocht.