In Breda is zaterdagmiddag een waterstoring gemeld rond de Bernard de Wildestraat. Door een lekkage kun je geen water hebben, last hebben van bruin water of een lage waterdruk. Het waterbedrijf Brabant Water verwacht de storing zaterdagavond rond kwart voor tien te hebben opgelost.

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De lekkage zorgt voor problemen in en rond de Bernard de Wildestraat en directe omgeving. Het waterbedrijf Brabant Water is op de hoogte en werkt aan een oplossing. Door de storing kan het zijn dat er minder hard water uit de kraan komt, dat het water troebel is of dat je helemaal geen water hebt.

De storing begon zaterdagmiddag om kwart over vijf. Brabant Water verwacht dat het probleem zaterdagavond rond kwart voor tien verholpen is. Tot die tijd kunnen bewoners hinder ervaren.