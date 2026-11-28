Een man is zaterdag aan het einde van de middag met zijn auto op de Biezenmortelsestraat in de Biezenmortel een terras opgereden en veroorzaakte daar veel schade. Een ambulance die onderweg was naar het ongeluk crashte zelf hard op de N65, bij de kruising met de Pannenschuurlaan bij Oisterwijk.

De auto die het terras op reed kwam vanuit de Gommelsestraat in de Biezenmortel en reed hard rechtdoor over de rotonde. Eerst werden bloembakken geraakt, voordat de auto tot stilstand kwam tegen een pilaar op het terras.

De man die in de auto zat is aangehouden omdat het vermoeden is dat hij onder invloed was. Niemand raakte gewond bij het ongeluk.

In het restaurant zelf waren nog geen gasten, maar eigenaresse Nicole van Dun moet Het Gommelen zaterdagavond gesloten houden. Alle klanten zijn afgezegd, laat ze weten.