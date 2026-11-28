In een flat aan de Argusvlinder in Breda is zaterdagmiddag brand uitgebroken. De oorzaak bleek een pannetje dat op het vuur was blijven staan. Omdat de bewoner niet thuis was, kon de pan oververhit raken en vloog deze in brand.

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De brandweer wist het brandende pannetje via een ladder aan de buitenzijde van de flatwoning naar beneden te halen. Bij de brandweerwagen werd de pan vervolgens geblust.

De brand brak rond half vijf 's middags uit. Tijdens de hulpverlening was de Argusvlinder aan beide zijden afgesloten voor het overige verkeer. De politie is na afloop in gesprek gegaan met de bewoner.