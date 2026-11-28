Armworstelen speelt een belangrijke rol in het leven van Jeffrey Schenkels (40) uit Sint-Oedenrode. De meervoudig Nederlands kampioen traint vrijwel iedere dag en richtte samen met Eindhovenaar Mart Peters armworstelvereniging Kei-Sterk op. Zijn doel is om de sport in Nederland bekender te maken. “Mijn vader is helaas overleden, maar ik wil deze prachtige sport ook voor hem voortzetten.”

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Schenkels ging als kind vaak mee naar wedstrijden van zijn vader. Ton Schenkels pakte veel Nederlandse titels en haalde zelfs het podium op een EK en WK. Toen hij 8 jaar was, begon zoon Jeffrey zelf met de sport. “Ik vond het prachtig om te kijken en daarna om zelf aan de tafel te staan. Toen ik wat ouder was, merkte ik dat ik beter en beter werd”, zegt de Rooienaar zaterdag bij het Lichtstad Kei-Sterk Armwrestling Open 2026 in Eindhoven. In 2008 pakte hij zijn eerste Nederlandse titel, maar ondanks het succes stopte Jeffrey tijdelijk met de sport. Ruim tien jaar later keerde hij terug en in 2021 richtte hij samen met Mart Peters armworstelvereniging Kei-Sterk op.

Wat begon op de zolderkamer, kreeg vanwege het succes een trainingsruimte in een hal. Zelf traint Schenkels nog vrijwel iedere dag bij Kei-Sterk of thuis op een speciale tafel. “In de kroeg noemen ze deze sport armpjedrukken, maar dat is echt de verkeerde benaming”, zegt de Rooienaar. “Het is een steeds groter wordende sport waarbij snelheid, kracht, techniek en explosiviteit komen kijken.” Vooral techniek is erg belangrijk tijdens wedstrijden. Schenkels laat tijdens een korte demonstratie zien dat vooral de onderarm en hand veel werk verrichten. “De rest van je arm moet ook wel sterk zijn, maar gaat in die beweging mee." Blessures komen ook voor bij deze sport: "Een tenniselleboog bijvoorbeeld", zegt Schenkels. "Het is belangrijk om je arm heel goed te laten doorbloeden.”

"Tijdens de battle gaat het er fanatiek aan toe."

Volgens Schenkels is armworstelen niet alleen een sport voor enorme spierbundels. In zijn vereniging ziet hij een diverse groep aan sportievelingen. “Van 16-jarigen tot 50-plussers en van mannen tot vrouwen. Het competitieve aspect maakt het mooi, want als je de ene keer verliest probeer je een volgende keer te winnen. Tijdens de battle op tafel gaat het er fanatiek aan toe, maar daarna is er volop respect voor elkaar. Iedereen heeft liefde voor de sport.” Naast het promoten van zijn passie is hij zelf nog volop actief als armworstelaar. In de gewichtsklasse tot 100 kilo behoort hij al jaren tot de top van Nederland. “Ik weet niet hoeveel Nederlandse titels ik heb, dat zal ergens tussen de 10 en 15 liggen”, zegt hij met trots. “Mijn rechterarm is het sterkste, maar met links doe ik het ook aardig hoor.”