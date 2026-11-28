Brabantse defensiebedrijven die drones willen opsporen, een lege stoel voor vrouwen die door geweld ontbreken en schaatsers op natuurijs dat snel dooit. Deze vijf verhalen moet je zaterdag gelezen hebben.

Daan Daniëls Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Anne-Marije van den Bersselaar verloor vijf jaar geleden haar zus Clarinda door geweld van haar ex-partner. Nu zet ze zich met De Oranje Stoel in voor vrouwen en meisjes die te maken hebben met geweld, angst of controle. De lege stoel staat tot 10 december op openbare plekken in de regio Tilburg en staat voor vrouwen die er door geweld niet kunnen zijn.

Frankrijk deelt de Nederlandse zorgen over de Amerikaanse Match Act. Die wet kan landen als Nederland dwingen om de exportregels voor geavanceerde chipmachines van ASML naar China verder aan te scherpen. Frankrijk zegt mogelijke Europese maatregelen te bekijken als de wet doorgaat.

Hier lees je het hele verhaal Ook Frankrijk vreest gevolgen van Amerikaanse wet voor ASML

In Eindhoven komen meer dan driehonderd defensie-experts uit ruim twintig landen samen om nieuwe techniek te bespreken. Brabantse bedrijven werken onder meer aan draagbare radars tegen drones, apparatuur die vijandelijke signalen opspoort en communicatie via onzichtbaar licht. Minister Yeşilgöz roept op tot meer samenwerking omdat Rusland volgens haar sneller opschaalt.

Op verschillende plekken in Brabant ligt nog goed natuurijs na een koude nacht met temperaturen tot min 7 graden. Het gaat licht regenen en de temperatuur loopt op naar 6 of 7 graden, waardoor schaatsen wordt afgeraden. November is tot nu toe wel de koudste én zonnigste novembermaand van deze eeuw.

Boswachter Frans Kapteijns legt uit dat een grote witte paddenstoel die later bruin en kleiner wordt meestal een reuzenbovist is. Als de zwam ouder wordt scheurt het bruine vlies open en komen de sporen vrij. Hij waarschuwt dat reuzenbovisten wel eetbaar zijn als ze wit zijn, maar ook zware metalen kunnen bevatten.