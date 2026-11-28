In en rond de Loopschansstraat in Breda is zaterdagavond een waterstoring ontstaan door een lekkage. Sinds zeven uur kun je last hebben van geen water, lage waterdruk of bruin water. Het waterbedrijf Brabant Water werkt aan een oplossing en verwacht dat de storing rond half twaalf vanavond is verholpen.

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De waterstoring in Breda begon zaterdagavond door een lekkage in het leidingnet. Brabant Water, het bedrijf dat het drinkwater levert en de leidingen beheert, is bezig met herstelwerkzaamheden.

De storing treft de Loopschansstraat en directe omgeving. Je kunt merken dat er geen water uit de kraan komt, dat het water minder hard stroomt (lage waterdruk) of dat het troebel of bruin is. Volgens Brabant Water is de oorzaak bekend en wordt eraan gewerkt. Het waterbedrijf verwacht dat de storing rond half twaalf vanavond is opgelost.