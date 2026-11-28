Twee mannen zijn woensdag opgepakt voor het stelen van 10.000 euro aan chocoladerepen, kaas en nootjes. De mannen sloegen hun slag in supermarkten en stalden de gestolen boodschappen in een vakantiehuisje in Loon op Zand.

De mannen huurden het vakantiehuisje. Tijdens werkzaamheden in het huisje , waarbij de mannen zelf niet aanwezig waren, werden enorme hoeveelheden chocoladerepen, kaas een nootjes gevonden. Hierop werd de politie gebeld.

Agenten stelden vast dat het vermoedelijk om gestolen boodschappen uit de supermarkt ging. De huurders van het huisje konden enkele uren later worden aangehouden in het Utrechtse Meerkerk.

Hun auto bleek ook weer helemaal vol te liggen met dezelfde soort producten. De boodschappen uit de auto en die uit het vakantiehuisje hadden samen een waarde van ruim 10.000 euro.

De mannen zitten nog vast. De gestolen boodschappen zijn teruggegeven aan de supermarkt.