PSV heeft de vierde overwinning op rij geboekt in de Eredivisie. Zaterdagavond werd er zonder al te veel fysieke inspanning met 4-0 gewonnen van Go Ahead Eagles. Hierdoor blijven de Eindhovenaren koploper in de Eredivisie. Ruben van Bommel maakte er twee.

David Kramer Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Peter Bosz had voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wat verrassingen in petto. Ivan Perišić was toch niet fit genoeg en ontbrak in de selectie. Esmir Bajraktarević nam zijn positie in de aanval over, waar ook Ricardo Pepi te vinden was. Hij startte op de plek van Guus Til. Ook Armando Obispo mocht op de bank plaatsnemen. Yarek Gasiorowski stond op zijn plek. Aan de eerste 25 minuten hoef je weinig woorden vuil te maken. Er gebeurde werkelijk niks op het veld. En dat terwijl flink bewegen eigenlijk geen kwaad zou kunnen met deze temperaturen. PSV op voorsprong

Na een half uur kwam PSV toch op voorsprong. Bajraktarević dribbelde de zestien in. De ploeg uit Deventer kreeg de bal niet goed weg en zag ineens Filip Kostić opduiken net buiten het strafschopgebied. De Serviër schoot ineens en zag hoe zijn bal via de knie van een tegenstander in de hoek plofte.