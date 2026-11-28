PSV houdt hoofd koel tegen Go Ahead en beslist wedstrijd in vijf minuten
PSV heeft de vierde overwinning op rij geboekt in de Eredivisie. Zaterdagavond werd er zonder al te veel fysieke inspanning met 4-0 gewonnen van Go Ahead Eagles. Hierdoor blijven de Eindhovenaren koploper in de Eredivisie. Ruben van Bommel maakte er twee.
Peter Bosz had voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wat verrassingen in petto. Ivan Perišić was toch niet fit genoeg en ontbrak in de selectie. Esmir Bajraktarević nam zijn positie in de aanval over, waar ook Ricardo Pepi te vinden was. Hij startte op de plek van Guus Til. Ook Armando Obispo mocht op de bank plaatsnemen. Yarek Gasiorowski stond op zijn plek.
Aan de eerste 25 minuten hoef je weinig woorden vuil te maken. Er gebeurde werkelijk niks op het veld. En dat terwijl flink bewegen eigenlijk geen kwaad zou kunnen met deze temperaturen.
PSV op voorsprong
Na een half uur kwam PSV toch op voorsprong. Bajraktarević dribbelde de zestien in. De ploeg uit Deventer kreeg de bal niet goed weg en zag ineens Filip Kostić opduiken net buiten het strafschopgebied. De Serviër schoot ineens en zag hoe zijn bal via de knie van een tegenstander in de hoek plofte.
PSV leek wakker, want het wil natuurlijk graag de koppositie houden. Vijf minuten later was het nota bene Peter Bosz die snel de bal vanaf de zijkant aan Kostić gaf voor een ingooi. Na paar passes lag de bal bij Ruben van Bommel. Het schot van de 22-jarige ging richting de kruising, maar ook nu werd de bal van richting veranderd, waardoor Cillessen voor de tweede keer kansloos was.
Kovář bleef het begin van de tweede helft goed warm, met een aantal schitterende reflexen op schoten van de Eagles. Verder vonden de PSV'ers op het veld het wel welletjes. Er werd weinig meer gecreëerd en de krachten werden gespaard.
Rentree Lammers
Toen de keeper van de koploper een kwartier voor tijd weer schitterend redde op een kopbal van dichtbij, begon het publiek wat te morren. Kort daarna was daar eindelijk de rentree van Sam Lammers. Het kind van de club werd deze zomer teruggehaald, maar kwam door blessureleed nog niet in actie.
Het spel was niet om over naar huis te schrijven, maar toch werd het nog 3-0. Invaller Noah Fernandez kwam op aan de rechterkant en vond Van Bommel, die voor zijn tweede van de avond tekende. Kiliann Sildillia kwam met het slotakkoord. Uit een corner zette hij de eindstand op 4-0.
Koploper
PSV blijft door deze overwinning koploper in de Eredivisie, met nu nog vier punten voorsprong op achtervolger Ajax. Zondag gaat er een concurrent punten verspelen. Want dan spelen Feyenoord en Ajax tegen elkaar.
Geen doordeweeks programma voor PSV deze week. Op 5 december gaan de Eindhovenaren op bezoek bij AZ.