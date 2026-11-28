In Breda is zaterdagavond een stroomstoring ontstaan. De storing begon rond elf minuten voor tien en treft een deel van postcodegebied 4835. Het is nog onbekend hoeveel adressen zonder stroom zitten. Naar verwachting is het probleem opgelost rond twee uur vannacht.

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De netbeheerder is momenteel bezig met het verhelpen van de stroomstoring in Breda. Het exacte aantal getroffen adressen is nog niet bekend. De storing treft een deel van postcodegebied 4835.

De stroomstoring begon zaterdagavond rond elf minuten voor tien. Volgens de netbeheerder wordt verwacht dat de stroomvoorziening rond twee uur vannacht weer volledig hersteld is.