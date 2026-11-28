De netbeheerder heeft de melding van een stroomstoring in Berlicum ingetrokken. Het is niet bekend of de storing voorbij is en hoeveel adressen getroffen waren.

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In Berlicum, onderdeel van de gemeente Sint-Michielsgestel, was in de nacht van zaterdag op zondag sprake van een stroomstoring. De melding werd om vier minuten over twaalf geplaatst, maar is inmiddels door de netbeheerder ingetrokken.

De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht. Het is onduidelijk of de stroom inmiddels is hersteld. De storing betrof een deel van postcodegebied 5258.