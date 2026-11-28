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Stroomstoring in Hoeven: herstel verwacht rond vijf uur
• Aangepast
De stroomstoring in Hoeven, gemeente Halderberge, is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds elf minuten voor één 's nachts zonder stroom. De storing was na ongeveer een half uur, om kwart over één, verholpen.
De storing ontstond onverwacht en de oorzaak wordt nog onderzocht. De netbeheerder had verwacht dat het probleem pas rond vijf uur 's nachts opgelost zou zijn, maar het werd sneller verholpen.
De getroffen adressen bevonden zich in een deel van postcodegebied 4741.
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