De belangstelling van toeschouwers en media voor boksen is in Nederland de laatste jaren flink toegenomen. De populariteit komt voor een groot deel door Gradus Kraus, die al zijn dertien profpartijen in winst omzette. De Europees kampioen bij twee bonden merkt dat er heel veel op hem afkomt. “Maar ik ben vooral blij en dankbaar.”

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Toen Kraus voor zijn partij zaterdagavond in Amsterdam samen met zijn dochter Giana danste, stonden vele honderden boksfans met een telefoon in de hand om te filmen. De meters richting de boksring werd zijn naam gescandeerd en vanuit iedere hoek klonk applaus. Kraus is geliefd bij boksliefhebbers en daar geniet hij volop van. “Al die schreeuwende mensen, natuurlijk doet dat iets met me”, zei Kraus na afloop van zijn winnende partij tegen de Duitser Adam Deines. “Voor deze steun doe ik het.”

Als bokser staat hij bekend om spektakel en dat was zaterdagavond ook het geval in de Passenger Terminal Amsterdam bij het evenement Boxing Gladiators. In de tweede ronde sloeg hij Deines naar de grond, zijn twaalfde knock-out in dertien wedstrijden.

"Mijn vader en teamgenoten slaan dertig keer harder."

“Ik denk dat veel mensen na de eerste ronde dachten dat het een lange pot zou worden, maar ik moest even wennen aan de ring”, zegt Kraus, die in de eerste ronde een paar ‘tikkies’ kreeg. “Dat deed me niks hoor. Mijn vader en teamgenoten slaan dertig keer harder. In de tweede ronde zag ik dat hij moe werd en na een klap op zijn lichaam was het klaar.” Na zijn winst mag hij zich nu Europees kampioen bij de bonden International Boxing Federation (IBF) en World Boxing Organization (WBO) noemen. Het zal er ongetwijfeld voor zorgen dat de telefoon van de Osse bokssensatie de komende dagen weer roodgloeiend staat. “Ik geniet van elke fan en ben blij met ieder berichtje of DM. Ook ben ik de sponsoren erg dankbaar. Dankzij hen kan ik twee keer per dag trainen en heb ik een goed en fijn team om me heen. Ik heb er mijn levensstijl van gemaakt.” Sinds kort is Kraus ook ambassadeur van de Voedselbank Oss en Omgeving. Het voelt voor hem als een mooie kans om iets terug te doen voor zijn stad.

"Ik ben klaar voor een wereldtitelgevecht."

Op boksgebied is zijn doel duidelijk. Na Europese titels wil hij in 2027 vechten voor de wereldtitel. Of en wanneer de kans komt, weet Kraus nog niet, maar hij hoopt zo snel mogelijk. “Ik ben ready voor iedereen. We gaan zien wat er gebeurt, ik wil graag een wereldtitelgevecht.”